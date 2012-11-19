Встановлюють світлофор біля Західного вокзалу

Металеві конструкції для нових світлофорів зацементували на в’їзді до Вінниці з Хмельницького і Барського шосе, повідомляє портал "Моя Вінниця".

На перехресті Барського і Хмельницького шосе розпочали встановлення світлофорів, на які не виділили кошти. Усього запланували і вирішили встановити шість світлофорів — такі результати чергової наради із представниками міськради, міського і обласної ДАІ. За словами Павла Солоненка, начальника ДАІ УМВС України і Вінницької області, ДАІ у цьому плані може лише подякувати меру міста Вінниці за підтримку, розуміння і надання допомоги у запобіганні ДТП.

Натомість підприємство-виконавець запланованого Вінницьке комунальне підприємство “Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху” розводить руками, бо ніхто коштів на встановлення не дав. Юридично дорогою державного значення “Житомир — Могилів-Подільський”, на якій зазначене перехрестя, опікується державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор). Існуючий світлофорний об’єкт на ній, який регулює рух пішоходів від трамвайної зупинки до Західного автовокзалу, — міський.

- На нараді вирішили про встановлення шести світлофорів, які працюватимуть, як узгоджені елементи уже існуючого світлофорного об’єкту, - розповідає начальник ВКП “ВСМЕДОДР” Іван Юрченко. - Але вирішити то вирішили, та ніхто не вказав джерела фінансування. Наших ресурсів вистачило тільки на металеві конструкції, цемент і робочу силу.