Військові пенсіонери зможуть замість квартир брати гроші

Уряд затвердив Порядок визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Відповідну постанову № 1036 було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2012 року.

Документом встановлюється механізм визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх сімей, що перебувають разом з ними на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.

Дія цього Порядку поширюється на військовослужбовців, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членів їх сімей, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов; осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості використання на військовій службі, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що ведеться відповідно у військових частинах, органах, підрозділах, загонах, військових навчальних закладах, установах, а у разі їх розформування – у військових комісаріатах та квартирно-експлуатаційних установах (організаціях); сім’ї померлих осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час проходження військової служби, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення здійснюватиметься в межах коштів, що передбачаються у державному бюджеті на виконання Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 року № 2166.

Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство інфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони визначатимуть щороку в межах бюджетних призначень для забезпечення житлом військовослужбовців на відповідний бюджетний рік видатки на надання грошової компенсації за належні для отримання військовослужбовцями та членами їх сімей жилі приміщення, а Міністерство надзвичайних ситуацій – видатки на надання грошової компенсації за належні для отримання особами, звільненими з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, та членами їх сімей жилі приміщення.