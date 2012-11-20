На День Свободи «Батьківщина» знову протестуватиме

09:00, 20 листопада 2012
Вінниця
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Кличуть на мітинг

22 листопада, у День Свободи, вінницька обласна «Батьківщина» продовжить довгострокову акцію «Вінниччина говорить Домбровському – ні!».

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної партійної організації ВО «Батьківщина».

«Батьківщина» запрошує вінничан,  які  підтримали демократичні сили,  взяти  участь в мітингу  до Дня Свободи.  Цей день є знаковим для України.   22 листопадa 2004 року народ Україна піднялась вся проти фальсифікацій результатів виборів президента.

«Нині ми знову кличемо всіх людей, які цінують власну свободу і протестують проти несправедливості,  висловити своє ставлення до  плюндрування волевиявлення вінничан, що сталося на теренах області», - йдеться у повідомленні.  

Мітинг відбудеться 22 листопада о 13.00 на площі Театральній  обласного центру.

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