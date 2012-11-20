На День Свободи «Батьківщина» знову протестуватиме

22 листопада, у День Свободи, вінницька обласна «Батьківщина» продовжить довгострокову акцію «Вінниччина говорить Домбровському – ні!».

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної партійної організації ВО «Батьківщина».

«Батьківщина» запрошує вінничан, які підтримали демократичні сили, взяти участь в мітингу до Дня Свободи. Цей день є знаковим для України. 22 листопадa 2004 року народ Україна піднялась вся проти фальсифікацій результатів виборів президента.

«Нині ми знову кличемо всіх людей, які цінують власну свободу і протестують проти несправедливості, висловити своє ставлення до плюндрування волевиявлення вінничан, що сталося на теренах області», - йдеться у повідомленні.

Мітинг відбудеться 22 листопада о 13.00 на площі Театральній обласного центру.