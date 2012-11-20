Тиврівського п’ятикласника номінували на «Янгола-охоронця»

Тиврівського п’ятикласника Назара Фіяла за врятоване життя чотирирічного хлопчика «Критична точка» номінувала на звання «Янгол-охоронець».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як повідомлялося раніше, першого жовтня чотирирічний хлопчик на березі ставка катався на велосипеді, і все було б добре, коли б колесо не потрапило в яму, в результаті чого велосипед перекинувся і дитина з похилого обриву впала у воду.

За інерціїєюхлопчика затягло на глибину і він почав тонути. Побачивши біду, десятирічний Назар, перебуваючи неподалік, кинувся рятувати потопаючого. Будучи одягненим, п`ятикласник зумів дістатися до малюка, що потребував негайної допомоги, та витягнув його на берег.

Почувши дитячі крики, до юного рятувальника на допомогу прийшов перехожий, який відніс щойно врятованого та наляканого хлопчика до його батьків. Сам герой, мокрий та босий, адже взуття загубив у озері, побрів додому, де і розповів про випадок родині.

Голосуйте за на нашого земляка - юного рятувальника Назара Фіяла: http://on.fb.me/ZHxNwU.