Від сьогодні краще постійно ходити з паспортом

Після вступу в силу нового Кримінального процесуального кодексу міліція матиме більше приводів для затримання громадянина.

Про це заявив член Ради адвокатів Києва, юрист Микола Сірий на прес-конференції, передає "Укрінформ".

"Як юрист хочу порадити пересічним громадянам бути після 20 листопада набагато уважніше і обережніше", - зазначив він.

"У новому КПК прописані більш жорсткі правила реагування міліції на дрібні правопорушення, які тепер можуть бути кваліфіковані, як кримінальний вчинок", - сказав юрист.

За словами Сірого, документи, що посвідчують особу, особливо варто мати при собі під час нічних прогулянок. У разі затримання експерт радить одразу звертатися до адвоката.

Як відомо, 20 листопада 2012 набуває чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс.