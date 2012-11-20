44-річний чоловік впав у криницю
10:20, 20 листопада 2012Вінниця
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19 листопада о 17:17 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 міста Жмеринка надійшло повідомлення про те, що в селі Слобода Чернятинська під час очищення вуличної криниці внаслідок обриву мотузки 44-річний чоловік впав в криницю.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Потерпілого було піднято на поверхню місцевими жителями.
Каретою швидкої медичної допомоги чоловік був доставлений до районної лікарні в травматологічне відділення з діагнозом «перелом кісток правої гомілки». Наразі лікарі кваліфікують стан потерпілого, як задовільний.
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