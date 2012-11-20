Зріджний газ найбільше подорожчав на Вінниччині

Середня вартість на роздрібному ринку України протягом 14-16 листопада виросла на 14 коп. - до 6,45 грн/л.

Про це повідомляє OilNews з посиланням на «Консалтингову групу А-95», котра оперує даними цінового моніторингу.

Зростання цін відбулося в усіх великих мережах АГЗП. Зокрема, у мережах «Привата» в 7 областях газ подорожчав на 10-30 коп. - до 6,10-6,50 грн/л.

На АГЗП WOG практично у всіх регіонах ціни за три дні зросли на 10-20 коп. - до 6,90 грн/л. На 10-49 коп. зріджений газ подорожчав в газовій мережі ОККО - до 6,80-6,89 грн/л.

Зазначимо, що максимальна оцінка вартості газу на АГЗП була встановлена в Одеській області компаніями «Веста» та «Едвін» - 7,05 грн/л (+20 коп.).

У регіональному розрізі найбільш значне зростання цін зафіксовано у Вінницькій (+25 коп. - до 6,13 грн/л) і Закарпатській (+23 коп. - до 6,26 грн/л) областях.

Як повідомляв OilNews, подорожчання зрідженого газу на роздрібному ринку, за словами трейдерів, викликане браком ресурсу.

Нагадаємо, на останньому аукціоні СП «Полтавська газонафтова компанія» 14 вартість скрапленого газу досягла рекордної для компанії позначки - 11 375 грн/т.