Вінницький шахіст – сьомий у світі

У м. Марібор (Словенія) з 7 по 19 листопада проводився чемпіонат світу серед юнаків та дівчат у вікових групах до 8, 10, 12, 14, 16, 18 років. Україну представляли 47 учасників. Серед них був і вихованець ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету – чемпіон України серед юнаків до 10 років Віктор Матвіїшен, кандидат у майстри спорту. Нещодавно Вітя став другим на юнацькому чемпіонаті Європи, тому й зараз від нього очікували успішного виступу.

На старті Віктор Матвіїшен зіграв внічию, після чого здобув 5 рядових перемог. Ці звитяги дали можливість йому піднятися на другу сходинку. Але дві поразки на фініші не дозволили нашому земляку здобути медаль. У підсумку Вітя набрав 8 очок з 11 можливих і зайняв сьоме місце.

До речі, за стартовим рейтингом він був восьмим. Тобто, зіграв приблизно на свій рівень.

На жаль, жоден з юних українців у Маріборі не зміг посісти призового місця. Краще за вінничанина виступив лише один з представників нашої країни. Це київський кандидат у майстри спорту Кирило Шевченко (5-е місце у серед юнаків до 10 років).