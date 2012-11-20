Наркотики для засудженного заховали у чай "Добриня"

До установ виконання покарань Вінницької області - Ладижинської виправної колонії (№ 59) та Піщанської колонії (№39) намагались передати заборонені предмети

Про це повідомляє головний спеціаліст у зв’язках із ЗМІ та громадськістю управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

У ході опрацювання оперативної інформації начальником оперативного відділу та молодшим інспектором відділу нагляду і безпеки Піщанської виправної колонії під час проведення догляду вмісту посилки, яку надіслано на ім’я 19-річного засудженого, було виявлено та вилучено чотири поліетиленових згортка. Вміст згортків - біла порошкоподібна речовина. Згідно висновку науково-дослідного експертно-криміналістичного центру встановлено, що дана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – метадон, масою 0,097 г.

Ладижинській виправній колонії у ході відпрацювання оперативної інформації проведено догляд продуктів харчування та особистих речей 36-річної громадянки, яка прибула на тривале побачення до засудженого, що є її рідним братом. Під час догляду було виявлено та вилучено фрагмент шприца, наповнений невідомою речовиною зеленого кольору рослинного походження. Шприц був прихований в упаковці з чаєм «Добриня».

Згідно висновку науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, дана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою 8,7 грам у висушеному стані.

У Піщанській колонії при проведені догляду вмісту посилки, яку надіслали 19-річному засудженому, було виявлено та вилучено спортивну куртку. У підкладці куртки було виявлено речовину зеленого кольору рослинного походження, яка була розсипана по всій підкладці. Згідно висновку науково-дослідного експертно-криміналістичного центру встановлено, що дана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – канабісом, маса якого у перерахунку на висушену вагу становить 12,36 г.

По даним фактам Вінницьким та Ладижинським міськими відділами УМВС України у Вінницькій області порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 Кримінального Кодексу України, покарання за вчинення якого передбачає позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.