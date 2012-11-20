Поляки розкажуть, як зацікавити інвесторів нашим сміттям

21 листопада у Вінниці відбудеться черговий семінар в рамках проекту «Екооперація. Польсько-українське партнерство для переробки відходів у Вінницькій та Хмельницькій областях».

Про це повідомляє офіційний сайт Вінницької міської ради.

Під час зустрічі фахівці із міста Кельце ділитимуться досвідом із вінницькими підприємствами щодо своїх напрацювань у сфері переробки відходів.

Регіональними партнерами в реалізації цього проекту виступають Благодійний фонд «Подільська громада» та Вінницький регіональний центр інформації «Креатив».

Семінар, який пройде 21 листопада у Вінниці, буде вже четвертим для учасників проекту. Цього разу представники українських підприємств ознайомляться з умовами інвестування у сфері переробки відходів – проектами концепцій для України.