Поляки розкажуть, як зацікавити інвесторів нашим сміттям
21 листопада у Вінниці відбудеться черговий семінар в рамках проекту «Екооперація. Польсько-українське партнерство для переробки відходів у Вінницькій та Хмельницькій областях».
Про це повідомляє офіційний сайт Вінницької міської ради.
Під час зустрічі фахівці із міста Кельце ділитимуться досвідом із вінницькими підприємствами щодо своїх напрацювань у сфері переробки відходів.
Регіональними партнерами в реалізації цього проекту виступають Благодійний фонд «Подільська громада» та Вінницький регіональний центр інформації «Креатив».
Семінар, який пройде 21 листопада у Вінниці, буде вже четвертим для учасників проекту. Цього разу представники українських підприємств ознайомляться з умовами інвестування у сфері переробки відходів – проектами концепцій для України.