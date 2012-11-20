Шість чоловіків звучать як цілий оркестр

Ведучий акапельний колектив України ManSound 24 листопада знову відвідає Вінницю, щоб у залі обласної філармонії заспівати пісні зі свого новенького альбому “Acapellissimo», а також старі улюблені всіма хіти. Початок концерту о 18.30.

За 18 років свого існування вокальний секстет ManSound популяризував акапельний ансамблевий спів і встиг не раз об'їздити з концертами Європу, Америки та Україну, а у Вінниці вони виступатимуть вже втретє. За свою історію ManSound взяли участь у понад 70 фестивалях, від Аляски до Камчатки, від Гонконгу до Норильська. Колектив було створено у 1994 році музикантом-філософом Володимиром Міхновецьким (він помер у 2004 від інфаркту на гастролях). Кілька разів змінювався склад учасників, а значить і репертуар, і, певною мірою, вокальна манера, але, тим не менш, ManSound залишився пізнаваним та улюбленим гуртом, повідомляє http://lorna-l.livejournal.com.

На сцені київський вокальний секстет створює неповторну атмосферу, своєрідне диво: співають шість чоловіків, а звучить як цілий оркестр. Вони не імітують звуки інструментів, але їх унікальне багатоголосся створює насичене звукове полотно. Ця їх самодостатність і заворожує найбільше. А також репертуар і унікальні аранжування. Співають вони і джаз, і класику, і слов'янські народні, і популярні у всьому світі мелодії - підспівувати хочеться кожній композиції!

Останній на сьогодні свій альбом колектив презентував на початку цього року. Нас чекає абсолютно нова програма у виконанні тенорів Юрія Роменського, Сергія Харченка, Вілена Кільченко (свіжа кров групи, він зовсім недавно приєднався до ManSound прямо з консерваторської лави), Володимира Сухіна (в групі з дня заснування), баритона Вячеслава Рубеля (харизматичного фронтмена) і баса Рубена Толмачова (лідера, аранжувальника, ведучого концертів).

Найдосконаліший інструмент у всесвіті - людський голос. Черговий тому доказ - концерт акапельного секстету ManSound.

Ціна квитка від 60 до 100 гривень. Квитки та довідки за телефонами 66-13-50 та 66-06-91.