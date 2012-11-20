Жінка з інсультом пролежала на підлозі кілька днів

19 листопада о 10:32 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №10 м. Гайсин надійшло повідомлення від чергового міліції про те, що соціальний працівник Гайсинського Територіального центру, прийшовши провідати свою підопічну, не змогла відчинити двері, які були закриті ізсередини. Господарка квартири на її оклики не реагує.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю до місця події черговим караулом у складі 3-х чоловік в присутності дільничного інспектора міліції було зламано та відкрито вхідні двері в житловий будинок, де було знайдено в кімнаті на підлозі господарку, 1937 року народження, інваліда ІІ групи, яка проживає сама. Жінку було передано працівникам швидкої медичної допомоги з ознаками приступу інсульту.



