Горів студентський гуртожиток
13:01, 20 листопада 2012Вінниця
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Технічного університету
19 листопада о 14:18 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 міста Вінниці надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів.
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що пожежа сталася у кімнаті гуртожитку Вінницького національного технічного університету. Вогонь пошкодив стіни та домашні речі.
Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі.
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