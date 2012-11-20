Горів студентський гуртожиток

19 листопада о 14:18 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 міста Вінниці надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що пожежа сталася у кімнаті гуртожитку Вінницького національного технічного університету. Вогонь пошкодив стіни та домашні речі.

Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі.



