У Вінниці покажуть перший німий фільм жахів

Прихильників поринути у атмосферу столітньої давнини, переглянути німе кіно, послухати гарну музику та посмакувати запашного чаю з тістечками знову запрошує заклад "Панъ Заваркінъ та синъ". На цьому тижні заплановано такі заходи:

22.11. (четвер) – вечір джазової музики Вокал: Тетяна Войтишина, фортопіано Сергій Макаров. Квиток 50 грн.

23.11 (п’ятниця) – вечір «Душа гітари». Автор і виконавець Зоя Красуляк. Квиток 50 грн.

25.11 (неділя) – вечір німого кіно «Ілюзіон «Амбрось» запрошує». Ведучий та антрепренер заходу історик Олександр Федоришен. Квиток 40 грн.

На черговому засіданні клубу німого кіно переглядатимуть один з перших в історії кінематографу фільмів жахів 1911 року «Пекло» («L'Inferno»). Безумовний шедевр світової кінокласики вважається першою екранізацією твору Данте Аліґ'єрі «Божественна комедія». Звукова доріжка – чи не найголовніша несподіванка вечору. Вже у ХХІ столітті її записала італійська музична група «Tangerine Dream» , що лише додало стрічці містичності та непередбачуваності.

Квитки можна придбати за адресою: м. Вінниця, вул. Інтернаціональна 3/44 (навпроти школи-гімназії № 17) або замовити за телефоном: (0432) 52-60-32.