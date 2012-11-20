До Вінниці їдуть вчитися аеробіологи з 25 країн

Вінниця стала першим і єдиним містом України, яке обрали для проведення ХІ Європейського курсу з основ аеробіології., - повідомляє «Місто над Бугом».

Про це повідомила співорганізатор курсу президент Асоціації аеробіологів України Вікторія Родінкова.

Курси з основ аеробіології триватимуть з 4 по 10 липня наступного року на базі медичного університету ім. Пирогова. Можливістю навчатися вже зацікавилися молоді вчені з Китаю, Туреччини та Норвегії. Як зазначила Вікторія Родінкова, курси відбуваються раз на два роки, кожен раз у іншій країні.

У попередні роки місцем їх проведення обирали Данію, Португалію, Сербію та Польщу.

В останні роки аеробіологія набуває все більшої актуальності, оскільки погіршення екологічної ситуації спричиняє більш агресивний вплив пилку та спор на організм людини.