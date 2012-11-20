Обласна влада хвалиться індексом промислового виробництва

За індексом промислової продукції Вінниччина посідає третє місце в державі

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Володимира Барецького.

За словами посадовця, у січні-жовтні 2012 року Вінниччина посіла третє місце серед регіонів України за індексами промислової продукції.

Володимир Барецький також повідомив, що індекс промислової продукції у січні-жовтня цього року порівняно з даними за аналогічний період минулого року становив 107,7% (по Україні – 98,6%), зокрема, у переробній промисловості – 96,9%, у видобувній – 110,2%.

Володимир Барецький зазначив, що індекс промислової продукції у жовтні поточного року порівняно з даними за жовтень 2011 року становив 103,1%, середньостатистичний показник по Україні за цей же період склав 95,8% проти минулорічного показника.

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області, пальму першості отримала Житомирська область, а друге місце посіла Кіровоградська. В першу п’ятірку областей-лідерів разом із Вінницькою також потрапили Херсонська та Івано-Франківська області.

Для довідки:Індекс промислового виробництва, або індекс промислової продукції, – це відносний показник динаміки обсягу промислового виробництва, його збільшення або зменшення. Визначається у вигляді відношення поточного обсягу виробництва у грошовому виразі до його величини у базисному періоді (році).