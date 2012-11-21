Напередодні дня памяті жертв Голодомору викрали туї

Поблизу пам’ятного знаку Жертвам Голодомору у Вінниці крадуть зелені насадження. Вже вдруге за місяць біля пам’ятного знаку Жертвам Голодомору деякі «умільці» крадуть декоративні туї. Лише 14 листопада працівники міліції затримали підозрюваних у викраденні 7 кущів туї, а вже 20 листопада, на цьому ж місці замість «живої огорожі» - пусті місця, прогалини та свіжі сліди від крадіжки на ґрунті.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Тиждень тому поблизу пам’ятного знаку Жертвам Голодомору «любителі природи» викорчували зелені насадження. Тоді по гарячих слідах було затримано зловмисників, які вже повернули 4 саджанці на комунальне підприємство «Вінницязеленбуд». Наразі слідство ще триває. У відповідності до Кримінального кодексу України, зловмисники можуть серйозно поплатитися за свій злочин. Зокрема, стаття 185 ККУ за це передбачає покарання «штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років».

Вражає ще й те, що повторна крадіжка з цього ж місця сталася саме напередодні відзначення 80-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Зловмисники своїм вчинком спаплюжили пам’ять своїх предків, а також виявили неповагу до тих людей, чиї родичі або ж близькі люди стали жертвами тих насправді жахливих подій. Сьогодні біля пам’ятного знаку з’явилися нові сліди від нової крадіжки – тут ще видно ями від викорчуваних, а подекуди навіть вирваних саджанців «туї золотистої», а замість зеленої огорожі із кущів самшиту - прогалини.

У департаменті комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради повідомляють, що до початку відзначення роковин викрадені саджанці планують засадити новими.

- Шкода, що деякі люди не лише зневажають працю тих, хто висаджує кущі та дерева, а й зневажливо ставиться до своїх пращурів, адже викрасти саджанці саме з такого місця – це вже край цинізму, - говорить заступник начальника відділу по ремонту об’єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Ольга Рибалкіна. – Звичайно ж, силами «Зеленбуду» тут буде відновлено насадження, проте, на превеликий жаль, немає гарантії, що це не повториться знову.