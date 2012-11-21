Самовільно накачали води на 277 тисяч гривень
09:32, 21 листопада 2012Вінниця
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У Теплицькому районі
Самовільним видобутком підземних вод завдано шкоду державі у понад 277 тис. грн., повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.
Прокуратурою області проводиться перевірка за фактом самовільного видобутку підземних вод ТОВ "Рубин" у с. Розкошівка Теплицького району без дозволу на спеціальне водокористування.
Внаслідок даного порушення завдано шкоду державі у понад 277 тис. грн.
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