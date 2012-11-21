Політичний трилер презентує Валентин Терлецький

Книгарня «Є» та видавництво «Нора-Друк» запрошують на презентацію роману Валентина Терлецького «Хмарочос», яка відбудеться 23 листопада о 18:00.

Роман «Хмарочос» належить одразу до кількох жанрів – це і антиутопія, і політичний трилер, і роман-попередження, і фантастично-соціальний твір. Дія роману відбувається у вигаданій країні Юналія, де до влади приходять дуже дивні політичні сили, що пропагують повне знищення культури і насадження антикультурних цінностей. Під заборону потрапляє будь-яке вільне мистецтво і на офіційному рівні затверджуються нові дозволені для творчості теми, які суперечать здоровому глузду.

І лише сотня митців вирішує боротися за творчу свободу. «Сотня нескорених» захоплює хмарочос в центрі міста і влаштовує на його даху свій табір. Вони висувають вимоги владі – або вона скасовує заборону на вільну творчість, відміняє цензуру, або митці скоять акт масового самогубства, стрибнувши з даху багатоповерхівки, і тим самим викличуть резонанс у світі, підбурять громадськість до активних дій проти «бєспрєдєлу» влади…

Валентин Терлецький – літературний критик, журналіст, письменник, поет, музикант. Народився в Запоріжжі. Закінчив філологічний факультет Запорізького державного університету. У 1992 році заснував рок-групу «Декаданс», яка має сім номерних альбомів, 6 відеокліпів, у 2002 році визнавалася кращою групою Запоріжжя за результатами хіт-параду на радіо «Запоріжжя», а в 2008 році стала переможцем конкурсу «The Best 2008». В групі Валентин співає, грає на кількох інструментах, є автором музики і текстів. Перший роман «Рок-н-рол, стакан, кохання» (2008) став переможцем конкурсу міського молодіжного роману «Графіті». Роман «Хроніки міських божевільних» (2009) здобув перемогу на Міжнародному літературному конкурсі «Євроформат 2008». Роман «Хмарочос» був нагороджений відзнакою «Вибір видавців» конкурсу «Коронація слова-2012».