Вінницьку молодь запрошують на безкоштовне навчання у Польщу

Другий рік поспіль Шльонський університет надає найбільше серед усіх університетів Польщі, безкоштовних місць для навчання студентів з східної Європи в тому числі і України.

Вінничани можуть безкоштовно навчатись у Польщі. Все що для цього потрібно, це бажання та хоча б посереднє знання мови.

Другий рік поспіль Шльонський університет надає найбільше серед усіх університетів Польщі, безкоштовних місць для навчання студентів з східної Європи в тому числі і України. Минулого року було створено 151 місце, цього річ їх вже 201. На сьогодні можливістю навчання вже скористалось троє жителів Вінницької області, повідомляє Моя Вінниця.

Для вступу в університет документи потрібно надавати в електронному вигляді, що дуже зручно для іноземних абітурієнтів. Пізніше необхідно додати оригінали, перекладені на польську мову і завірені нотаріально. Приймальна комісія університету працює з травня по вересень. Проживають студенти Шльонського університету в 10 комфортабельних гуртожитках, що розташовані в трьох містах країни. Кімнати модернізовані, мають Інтернет - доступ. Також у студентів є можливість отримувати освіту одночасно на двох факультетах, але навчання на другому вже потрібно буде оплачувати.

Для іноземних студентів в університеті існує адаптаційних тиждень, під час якого можна призвичаїтись до нового оточенні та дізнатись все що цікавить, адже викладачі завжди готові йти назустріч.

В допомогу студентам в університеті створено бюро кар'єри, яке проводить інформаційно-консультативну роботу, допомагає знайти оптимальне місце стажування і роботи, організовує курси, семінари та тренінги для ефективного працевлаштування. В університеті діє потужна організація студентського самоврядування, яка активно бере участь у прийнятті важливих для університету рішень. Для особливо активних участь у студентському самоврядуванні буде відмінним кар'єрним стартом.