Напередодні нового року у Вінниці зникнуть усі аптечні кіоски

Напередодні Нового року в Україні зникнуть всі аптечні кіоски. Купити ліки можна буде лише у великих аптеках з кваліфікованим персоналом. Всі аптечні кіоски в Україні повинні припинити свою роботу 29 грудня.

Для тих, що розташовані у сільській місцевості, буде змінено вимоги щодо торгової площі та приділено увагу кваліфікації працівників. Якщо досі кіоск міг розташовуватися на восьми метрах, то тепер, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, він повинен займати площу не менше 21 квадратного метру і мати комунікації.

Працівники Держслужби з лікарських засобів кажуть, що незабаром структура буде ініціювати зміни до законодавства для того, щоб штрафувати лікарів, які комерційно співпрацюють з аптеками.

Відповідно до майбутніх норм, лікар не матиме права спрямовувати пацієнта в конкретну аптеку. За порушення норми, медики платитимуть штраф у розмірі 15 тис. грн.