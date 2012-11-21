Вінничанка через суд просила зробити її полячкою

Вінницький міський суд виніс рішення по справі вінничанк, яка просив встановити факт її належності до польської національності.

В заяві вона зазначила, що мати, дід та баба заявника належали до польської національності. В сім‘ї з дитинства дотримувались польських традицій, сповідували римо-католицьке віросповідання, були охрещені в костелі, святкували всі католицькі свята, вивчали польську мову.

На сьогоднішній день жінка продовжує шанувати традиції своєї сім'ї, сповідує римо-католицьке віросповідання, є членом Вінницького товариства поляків при римо-католицькому храмі. З 2007 року має Карту поляка.

Оскільки мати, баба та дід заявниці були поляками, вона також має право на відновлення національності своїх предків та просила у своєму свідоцтві про шлюб написати що вона полька, а також , у свідоцтвах про народження своїх сина та доньки написати, що їхня матір полька. Суд задовольнив її прохання.