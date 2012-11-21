П‘яний бомж ледь не спалив багатоповерхівку

20 листопада о 20:26 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини міста Вінниця надійшло повідомлення, що на вулиці Ф.Кона з підвального приміщення дев’ятиповерхівки йде дим. На місце події прибув черговий караул рятувальників.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Рятувальники зайшли в задимлене приміщення, врятували 54-річного чоловіка та загасила палаючий матрац.

Як стало відомо, врятований, не маючи постійного місця проживання, певний час мешкав у цьому підвалі. За попередніми даними загорання сталося через необачно кинутий недопалок.

Постраждалого в стані алкогольного сп’яніння та з підозрою на отруєння продуктами горіння було госпіталізовано.

