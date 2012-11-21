Уже відомі строки проведення ЗНО-2013

У Міністерстві освіти України підписано наказ, яким затверджено Календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році.

Відповідно до цього наказу реєстрацію осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання здійснюватимуть регіональні центри оцінювання якості освіти з 4 січня до 5 березня 2013 року.

Зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься наступного року після завершення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Наводимо строки проведення тестувань з усіх предметів:

3 червня – хімія;

5, 6 червня – українська мова і література;

8 червня – іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська);

10 червня – російська мова;

12, 13 червня – математика;

15 червня – географія;

17 червня – всесвітня історія;

19, 20 червня – історія України;

22 червня – фізика;

25 червня – біологія;

27 червня – світова література.

Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання буде проведено впродовж 4-11 липня 2013 року.