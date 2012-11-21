Уже відомі строки проведення ЗНО-2013
Буже додаткова сесія у липні
У Міністерстві освіти України підписано наказ, яким затверджено Календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році.
Відповідно до цього наказу реєстрацію осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання здійснюватимуть регіональні центри оцінювання якості освіти з 4 січня до 5 березня 2013 року.
Зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься наступного року після завершення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Наводимо строки проведення тестувань з усіх предметів:
3 червня – хімія;
5, 6 червня – українська мова і література;
8 червня – іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська);
10 червня – російська мова;
12, 13 червня – математика;
15 червня – географія;
17 червня – всесвітня історія;
19, 20 червня – історія України;
22 червня – фізика;
25 червня – біологія;
27 червня – світова література.
Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання буде проведено впродовж 4-11 липня 2013 року.