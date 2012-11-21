Рятувальники виламували двері для лікарів

20 листопада о 11:45 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №30 міста Ладижин від медиків надійшло повідомлення про те, що їм необхідна допомога по відкриванню дверей квартири для надання медичної допомоги літній жінці.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

84-річна жінка самостійно не могла відчинити вхідні двері. Рятувальники в присутності правоохоронців відкрили квартиру та впустили лікарів до хворої.