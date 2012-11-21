Рятувальники виламували двері для лікарів

11:45, 21 листопада 2012
Вінниця
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Хвора не могла відчинити

20 листопада о 11:45 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №30 міста Ладижин від медиків надійшло повідомлення про те, що їм необхідна допомога по відкриванню дверей квартири для надання медичної  допомоги літній жінці.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

84-річна жінка самостійно не могла відчинити вхідні двері. Рятувальники в присутності правоохоронців відкрили квартиру та впустили лікарів до хворої.

 

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