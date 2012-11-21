Поліно мало не вбило пенсіонера

20 листопада о 18:35 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль надійшло повідомлення, що в приймальне відділення місцевої райлікарні каретою швидкої медичної допомоги було доставлено 72-річного жителя села Стіна з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, контузія правого ока».

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Зі слів постраждалого, травми він отримав під час рубання дров у власному домогосподарстві. Літнього чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували в хірургічне відділення.

