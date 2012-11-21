Все менше вінничан звертаються за субсидіями

У січні-жовтні кількість сімей, які звернулися за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг скоротилася на 11,8% або 5,9 тис. сімей порівняно з аналогічним періодом 2011 року до 44,4 тисяч.

Про це повідомляє управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області.

Згідно повідомлення, питома вага звернень сімей, які проживають у міських поселеннях склала 58,8%.

У жовтні 2012 року кількість сімей учасників Програми житлових субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 4% від загальної кількості сімей області, що на 0,1% менше, ніж у жовтні 2011 року.

Серед районів найбільша питома вага сімей, які отримували субсидії в загальній кількості отримувачів субсидій у Вінниці, Теплицькому, Могилів-Подільському, Муровано-Куриловецькому, Чернівецькому та Оратівському районах (13,2–5,7%), а найменша – у Тиврівському, Крижопільському, Вінницькому, Тростянецькому та Жмеринському районах (0,3–1%).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у жовтні 2012 року збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2011 року на 4,2% і становив 151,3 гривень.

Серед районів найбільший розмір спостерігався у містах Вінниці, Ладижині та Немирівському, Липовецькому та Вінницькому районах (255,2–144,9 грн.), найменший – у Муровано-Куриловецькому, Погребищенському, Тульчинському, Барському, Піщанському, Чечельницькому та Бершадському районах (5,3–7,0 грн.).

За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім'ї з однієї особи, у жовтні поточного року їх частка склала 86% усіх сімей.

У січні-жовтні 2012 року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 41,6 тис. сімей, що становило 93,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 24,8 тис. сімей, у сільській місцевості – 16,8 тис. сімей.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні-жовтні 2012 року, становила 4137,9 тис. грн., що на 338,2тис. грн. менше відповідного показника 2011 року, з неї у міських поселеннях –3395,5 тис. грн., у сільській місцевості – 742,4 тис. грн.

За допомогою на придбання твердого палива і скрапленого газу готівкою у січні–жовтні 2012 року звернулося 34,6 тис. сімей.

У січні–жовтні 2012 року загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім'ями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 21912,8 тис. грн., за відповідний період 2011 року – 15100 тис. грн.