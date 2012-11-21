У Жмеринському районі - новий молокоприймальний пункт

Незабаром у Жмеринському районі почне свою роботу новий молокоприймальний пункт. Рішення розпочати діяльність саме в напрямку заготівлі та транспортування молока прийняло ТОВ «АртПродСервіс».

Про це повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Мета даного підприємства створити належні умови для збору та охолодження молока від населення, а в перспективі розширити свою діяльність по виробництву молочних продуктів.

З цією метою ініціаторами справи було взято в оренду приміщення колишнього адміністративного будинку колективного господарства.



