За вкрадений у дитини телефон буде 100 годин працювати безкоштовно

Вінницький міський суд призначив 100 годин громадських робіт вінничанину, який вкрав у школяра телефон «Самсунг».

Влітку цього року у магазині «Гранд», що по вул. Квятека, 10 у м. Вінниці, за прилавком хлібного відділу лежав мобільний телефон марки «Самсунг Е 200», вартістю 1000 грн. Побачишви його, засуджений поклав у кишеню і вийшов з магазину. Там він відключив телефон, а прийшовши додому викинув сім-картку.

За кілька днів чоловіка затримали правоохоронці. Він щиро розкався у скоєному і просив суд його суворо не карати, оскільки усвідомив свою поведінку та телефон повернув школяру.

Тому суд призначив йому покарання у виді громадських робіт строком на 100 годин.

