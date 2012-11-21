Через пічку сім‘я позбулася всього нажитого

20 листопада о 10:32 до рятувальників міста Липовець надійшло повідомлення про те, що у селі Соболівка, горить житловий будинок.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На місце виклику було направлено черговий караул державної пожежно-рятувальної частини №21 з райцентру та місцеву пожежну команду смт Турбів.

Загорання швидко ліквідували, однак вогонь встиг знищити диван, стіл, матраци, деякі домашні речі, міжкімнатні двері та вікно. Ніхто не постраждав.

За попередніми даними причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.



