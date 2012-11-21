На селі найбільше порушень умов праці

72 підприємства перевірили минулого тижня інспектори теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області. Вони виявили 624 порушення правил з охорони праці і промислової безпеки.

Про це повідомляє прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Найбільше порушень в агропромисловому комплексі — 196 та на підприємствах соціально-культурної сфери і торгівлі — 127. Не дотримуються правил з охорони праці та промислової безпеки і на будівництві. Там було виявлено 94 порушення.

За результатами перевірок було призупинено роботу 60 одиниць техніки та устаткування. Накладено 31 штраф, в тому числі 14 — на керівників.