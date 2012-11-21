Новорічна ялинка у Вінниці стоятиме місяць. Урочисте відкриття лісової красуні, яку традиційно встановлять у Центральному парку, заплановане на 19 грудня. Закриття - через місяць 19 січня, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Найближчим часом працівники Вінницязеленбуду розпочнуть заготівлю у лісових господарствах області ялинок, з яких складуть головну новорічну окрасу Вінниці.

- На новорічні заходи з міського бюджету виділено близько 545 тисяч гривень, - каже директор департаменту комунального господарства і благоустрою міської ради Ігор Корольчук.