Прудкий водій «Фольксвагена» збив чоловіка

20 листопада в м. Вінниця на вул. Порика в напрямку вулиці 600-річчя 27-річний водій автомобіля «Фольксваген Пасат» скоїв наїзд на 54-річного пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги в невстановленому для цього місці.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, в результаті дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні.

Всього протягом доби на території Вінницької області стались 2 дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких 2 особи отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані.