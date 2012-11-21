«Свобода» вшанує жертв Голодомору пам’ятною ходою

Вінницька «Свобода» проведе меморіальну ходу на честь загиблих під час Голодомору.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

24 листопада 2012 року у Вінниці відбудеться акція на вшанування загиблих українців під час Голодомору-геноциду 1932–1933 років та голодоморів 1921–1923, 1946–1947 рр. Організатор заходу – Вінницька міська організація Всеукраїнське об'єднання «Свобода».

Учасники заходу пройдуть за маршрутом: від «Вежі» у сквері ім. Козицького вул. Соборною до пам'ятного хреста загиблим у часи Голодомору, розташованого поблизу біля «Книжки».

Там по завершенні ходи відбудеться мітинг-реквієм.

Збір учасників – о 16:00.