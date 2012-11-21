На Вінниччині вантажів почали перевозити більше

У січні-жовтні 2012 року транспортний комплекс Вінницької області виконав перевезення вантажів в обсязі 15,188 млн. тонн, що на 11,8% більше ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це повідомляє управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області.

За січень-жовтень 2012 року відправлення вантажів залізничним транспортом становили 12,084 млн. тонн і порівняно з аналогічним періодом 2011 року збільшилися на 17,8% або 1,826 млн. тонн.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–жовтень 2012 року перевезено 3,104 млн. тонн вантажів, що на 6,6% менше обсягу перевезень вантажів за аналогічний період минулого року

Вантажообіг за січень-жовтень 2012 року збільшився на 10,1% у порівнянні із січнем-жовтнем 2011 року й склав 21,416 млрд. ткм. У тому числі вантажообіг виконаний залізничним транспортом збільшився на 10% - до 20,565 млрд. ткм і автомобільним - на 11,4% - до 0,852 млрд. ткм.