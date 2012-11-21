Вінницькі дзюдоїсти виграли обласний чемпіонат

У борцівській залі Центрального міського стадіону відбувся чемпіонат Вінниччини з дзюдо серед юніорів (14–15 років). Змагання мали статус відбору на чемпіонат України, який стартує у Чернівцях 28 листопада. На килим виходили 75 спортсменів, серед яких було 14 дівчат. Окрім юних дзюдоїстів Вінниці, за першість змагалися представники Ямпільського, Жмеринського, Муровано-Куріловецького, Хмільницького, Іллінецького та Шаргородського районів.

Переважна більшість поєдинків закінчувалась достроково. Тобто вдавалося або покласти суперника на спину, або провести больовий прийом, після чого суперник одразу визнавав свою поразку. А ось у фіналах, судді, бувало, призначали й додатковий час. Щоб здобути звання чемпіона Вінниччини, найкращим борцям було необхідно виграти 4 –5 сутичок.

Назвемо чемпіонів у різних вагових категоріях. Серед дівчат це Карина Вербицька, Анастасія Березовська, Богдана Коновалова, Олена Черниш (всі вихованки ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету), Ольга Петренко та Наталя Бригида (обидві – з Іллінців). Серед хлопців перемогли Владислав Кобзар, Вадим Марченко, Артем Нергарян, Сергій Паламарчук (всі – обласна ДЮСШ «Колос»), Владислав Закирничний, Максим Контуш (обидва – МДЮСШ № 5 Вінниці), Михайло Ціпотан, Владислав Горбатюк (обидва – Іллінці), Олександр Олексіюк (Хмільник) та Василь Кравчук (Муровані Курилівці).

«Пальму першості» в командному заліку здобули вінничани. На другому місті іллінецькі, а на третьому – шаргородські дзюдоїсти.

