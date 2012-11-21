Половина вінницької деревини йде на дрова

Загальний обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства Вінниччини за січень-вересень 2012 року склав 173 млн. грн., що на 9 млн. грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

В цілому по області заготовлено 474 тис. м3 ліквідної деревини, в тому числі від рубок головного користування 274 тис. м3, що складає 58% її заготівлі.

Із загальної кількості заготовленої деревини: 213 тис.м3 (45%) складає дров’яна деревина для технологічних потреб, 153 тис.м3 (32%) – лісоматеріали круглі та 101 тис.м3 (21%) – дрова для опалення.

Провідну роль у заготівлі деревини займають підприємства Вінницького обласного управління лісового господарства. Саме на них припадає 86% обсягу продукції, робіт та послуг лісового господарства та 76% заготівлі ліквідної деревини.