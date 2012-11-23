Вінничан Калетніка та Жеребнюка звільнили з посад

Президент Віктор Янукович звільнив главу Державної митної служби Ігора Калетніка у зв’язку з обранням його народним депутатом.

Про це йдеться в Указі Президента № 647/2012 від 22 листопада.

Крім того, Янукович звільнив ще одного вінничанина - главу Деснянської райдержадміністрації Києва Віктора Жеребнюка., - своїм Указом № 208/2012-рп за вчорашнє число.

Як відомо, чиновники обрані депутатами мають звільнитися із займаних посад.