Вінничан Калетніка та Жеребнюка звільнили з посад
09:00, 23 листопада 2012Вінниця
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Щоб не мали двох крісел
Президент Віктор Янукович звільнив главу Державної митної служби Ігора Калетніка у зв’язку з обранням його народним депутатом.
Про це йдеться в Указі Президента № 647/2012 від 22 листопада.
Крім того, Янукович звільнив ще одного вінничанина - главу Деснянської райдержадміністрації Києва Віктора Жеребнюка., - своїм Указом № 208/2012-рп за вчорашнє число.
Як відомо, чиновники обрані депутатами мають звільнитися із займаних посад.
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