Прокуратура "наїхала" на податківців

За потурання боржникам?

Прокуратура має низку зауважень до роботи податківців. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. Зокрема, прокурором Тростянецького району внесено подання начальнику територіальної податкової інспекції, службові особи якої, незважаючи на ріст податкової заборгованості, не вживали достатніх заходів до її погашення, несвоєчасно направляли податкові вимоги боржникам. За вказані порушення до дисциплінарної відповідальності притягнуто начальника сектору прострочених платежів.



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