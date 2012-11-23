Опозиція має секретний план проти Домбровського та Жеребнюка

Вінницькі кандидати у народні депутати від опозиції – чинні депутати обласної ради Іван Мельничук та Наталія Солейко і разом з ними голова Вінницької обласної організації ВО «Батьківщина» повернулися сповнені оптимізму зі столиці, де мали зустрічі з Олександром Турчиновим, Арсенієм Яценюком та Миколою Томенко.

Як повідомила прес-служба Вінницької облорганізації ВО «Батьківщина», «найвпливовіші особи сил Об’єднаної опозиції під час зустрічі з винницькою делегацією детально зупинились на аналізі подій, які відбувались на Вінниччині. Юристи центрального апарату оголосили, що після опрацювання протоколів, які надійшли до штабу Об’єднаної опозиції, було підтверджену перемогу Наталії Солейко та Івана Мельничука на 11 та 14 округах відповідно. Також було підтверджено низку кримінальних злочинів, які відбулися в ОВК вищезгаданих округів».

Як повідомляв УНІАН, Наталія Солейко з цього приводу зазначила: «Ми своє слово сказали. Нині ми чекаємо на висновки Генеральної прокуратури, СБУ та реакції Президента на зроблене депутатами обласної ради Вінницької області звернення, яке було надіслано на початку тижня. Ми категорично не згодні з рішенням Вінницького адміністративного та Вінницького апеляційного окружних судів та Вищого адміністративного суду України, які зухвало проігнорували всі злочини, які відбулися на ОВК».

За підсумками зустрічі Наталія Петрівна повідомила, що Об‘єднана опозиція підготувала звернення до Європейського суду з прав людини та ініціювала притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, працівників прокуратури та МВС.

Крім юридичних важелів опозицією планується проведення суспільно-політичних заходів, метою яких буде «усунення лже-нардепів з Верховної Ради».

Людмила Щербаківська в свою чергу повідомила таке: «Керівники Об’єднаної опозиції мають план дій, який передбачає планомірне втілення в життя . Його мета - довести справжні результати волевиявлення громадян та беззаперечного притягнення до відповідальності тих, хто чинив злочин та фальсифікації».