Важких хворих з районів почали доправляти вертольотами

Жінку з складною патологією нирок з смт. Піщанка до Вінниці на лікування до обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пироговавчора доправили вертольотом.

Гелікоптер санавіації зустрічали перший заступник голови облдержадміністрації Іван Мовчан та міський голова Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, перший політ санітарного літака АН-2 відбувся 1 липня і відтоді було здійснено 6 вильотів у райони області. А саме, в Бершадський, Тростянецький, Крижопільський та Піщанськийрайони, а також у місто Ужгород.

Враховуючи те, що багато районів віддалені від обласного центру, при несприятливих природних умовах виникають проблеми щодо перевезення важко хворих пацієнтів до міста в короткий термін. Тому був розроблений та відпрацьований алгоритм дій щодо транспортування таких пацієнтів гелікоптером.

За словами Івана Мовчана, даний політ фактично продемонстрував, що за 32 хвилини гелікоптер долетів з смт Піщанка до Вінниці, при цьому пацієнтка досить комфортно себе почувала і добре перенесла переліт.

Перший заступник голови облдержадміністрації запевнив, що транспортування тяжко хворих пацієнтів в такий спосіб будуть продовжуватися і надалі, адже навіть з найвіддаленішого району області гелікоптер може доставити людину за максимально короткий час.

Іван Мовчан зазначив, що у обласному бюджеті на 2012 рік було передбачено 600 000 гривень для послуг санавіації. За його словами, даної суми достатньо для технічного забезпечення та медичного оснащення літака.

Один виліт гелікоптера до районів області обходиться обласному бюджету приблизно 8 тис. грн.