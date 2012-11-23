Вінничанин вийшов у фінал "Кроку до зірок" з піснею Пугачової

ІІ тур Всеукраїнського дитячого телевізійного вокально - хореографічного конкурсу "Крок до зірок" глядачі мали змогу побачити на 1 національному каналі 18 та у повторі 22 листопада.

Перший його учасник від м. Бершаді Сергійко Іванченко зробив свій наступний впевнений крок., - повідомляє "Бершадь.ua".

Взявши до уваги всі зауваження поважних членів журі та озброївшись підтримкою глядачів і бершадців, які взяли участь у інтернет - голосуванні, він виступив на "відмінно" і вийшов у фінал.

Пісня "Робінзон" ( композитор Ю. Чернавський) із кінофільму "Сезон чудес" (1985), яку свого часу виконала Алла Пугачова, була досить вдалою. Вона свого часу займала перші місця хіт - парадів, як у російському, так і в англійському варіанті. У виконанні Сергія вона зазвучала українською мовою.

Бажаємо перемоги у фіналі!