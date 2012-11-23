У Гройсмана вже знають, як боротимуться з заторами

22 листопада на черговому засіданні виконкому було затверджено «Програму з підвищення безпеки дорожнього руху та заходів, спрямованих на вдосконалення дорожніх умов на вулицях м. Вінниці на 2013 - 2017 роки»., - повідомляє сайт Вінницької міської ради.

Відповідно до Програми, планується удосконалити організацію дорожнього руху у місті та розширити вулично-шляхову мережу.

Серед заходів – облаштування на ділянці вул. Зодчих – вхід до лікарні ім. Ющенка регульованого пішохідного світлофору (з табло виклику пішохода). Такий спосіб регулювання застосовується під час інтенсивного руху автівок та малих за інтенсивністю пішохідних потоках.

Крім того, планується облаштувати в районі перехрестя вул. Пирогова – вул. Зодчих додаткову смугу для повороту авто у напрямку вулиці Зодчих, що дозволить розвантажити це перехрестя та зменшити затори.

Також планується облаштування та встановлення світлофору на перехресті вул. Л. Українки – вул. С. Щедріна; облаштувати додаткову смугу руху для повороту праворуч на перехресті вул. Свердлова – вул. Козицького (в напрямку Староміського мосту); перенести автобусну зупинку на вул. Д. Нечая за перехрестя з вул. Енгельса, що зменшить затори автотранспорту перед даним перехрестям та збільшить пропускну здатність вулиці в напрямку вул. Щорса тощо.

Загалом в переліку заходів – більше десяти таких проектів.

За інформацією директора департаменту енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради Олексія Пидоченка, програма передбачає і комплекс заходів, які спрямовані на встановлення та капітальний ремонт існуючих світлофорів.

- Зокрема, на вул. Київській – вул. Грибоєдова; вул. Київській – пров. Індустріальному(ЗОШ №29), площі Радянській, вул. Хмельницьке шосе – вул. Максимовича, вул. Островського – вул. Ленінградська, просп. Юності – вул. Стахурського, вул. Пирогова – вул. Маліновського, вул. Келецька – вул. 40-річчя Перемоги, вул. Келецька – вул. Л. Ратушної, вул. Свердлова – санаторій ВПС, вул. Ватутіна – ринок «Мрія», - говорить Олексій Пидоченко. – Також продовжуватиметься нанесення спеціальної розмітки за технологією двокомпонентного холодного пластика, влаштування тротуарів, «острівців безпеки» тощо.

Міський голова Володимир Гройсман під час обговорення нової програми зазначив, що для безпеки і водіїв, і пішоходів на деяких із згаданих об’єктів слід обов’язково встановити засоби для зменшення швидкості, а також влаштувати паркувальні «кармани» там, де є така можливість.

- Потрібно комплексно вирішити ці питання, які є важливими для організації руху та безпеки мешканців, - говорить Володимир Гройсман. – Я вважаю, що таке рішення дозволить рухатися в правильному напрямку.