Під Томашполем сьогодні рване: знайшли снаряди
10:40, 23 листопада 2012Вінниця
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Знешкоджуватимуть спадок війни
22 листопада о 15:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль від чергового міліції надійшло повідомлення про те, що 20-річний мешканець села Колоденка неподалік населеного пункту в лісосмузі виявив два 152 міліметрових артилерійських снаряди часів Другої світової війни.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Нині боєприпаси знаходяться під охороною міліції та сьогодні будуть знешкоджені фахівцями піротехнічної групи ТУ МНС у Вінницькій області.
Загалом, з початку року на Вінниччині виявлено та знешкоджено 2366 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.
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