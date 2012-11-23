Під Томашполем сьогодні рване: знайшли снаряди

22 листопада о 15:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль від чергового міліції надійшло повідомлення про те, що 20-річний мешканець села Колоденка неподалік населеного пункту в лісосмузі виявив два 152 міліметрових артилерійських снаряди часів Другої світової війни.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Нині боєприпаси знаходяться під охороною міліції та сьогодні будуть знешкоджені фахівцями піротехнічної групи ТУ МНС у Вінницькій області.

Загалом, з початку року на Вінниччині виявлено та знешкоджено 2366 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.