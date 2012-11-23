Правозахисник: новий КПК влетить потерпілим в копійку

11:00, 23 листопада 2012
Вінниця
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Експерти-правники, які аналізують норми нового Кримінально-процесуального кодексу (КПК)  котрий набув чинності кілька днів тому, сперечаються щодо  заборони брати участь у кримінальному процесі як захисників родичів. Адже відтепер представляти сторони можуть тільки професійні адвокати.

- Обвинувачувані, підозрювані та підсудні мають право отримати від держави безплатного адвоката. А от на потерпілих право на безплатну юридичну допомогу не розповсюджується, - прокоментував «20 хвилинам»  Координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. – Досі можна було знайти родича і видати йому доручення представляти свої інтереси у суді. Тепер доведеться шукати адвоката з ліцензією, укладати з ним угоду, платити за його розцінками.

У Вінниці, неофіційний тариф участі захисника у кримінальній справі – 50 доларів за годину роботи (участь у суді, відвідування у слідчому ізоляторі тощо). А ще треба заплатити завдаток, коли укладаєш угоду. І жоден адвокат кінцевого результату не гарантує.

В середньому, як каже Дмитро Гройсман, участь адвоката у кримінальній справі обходиться вінничанам у суму, не менше 1200-1500 доларів США.

 

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