Правозахисник: новий КПК влетить потерпілим в копійку

Експерти-правники, які аналізують норми нового Кримінально-процесуального кодексу (КПК) котрий набув чинності кілька днів тому, сперечаються щодо заборони брати участь у кримінальному процесі як захисників родичів. Адже відтепер представляти сторони можуть тільки професійні адвокати.

- Обвинувачувані, підозрювані та підсудні мають право отримати від держави безплатного адвоката. А от на потерпілих право на безплатну юридичну допомогу не розповсюджується, - прокоментував «20 хвилинам» Координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. – Досі можна було знайти родича і видати йому доручення представляти свої інтереси у суді. Тепер доведеться шукати адвоката з ліцензією, укладати з ним угоду, платити за його розцінками.

У Вінниці, неофіційний тариф участі захисника у кримінальній справі – 50 доларів за годину роботи (участь у суді, відвідування у слідчому ізоляторі тощо). А ще треба заплатити завдаток, коли укладаєш угоду. І жоден адвокат кінцевого результату не гарантує.

В середньому, як каже Дмитро Гройсман, участь адвоката у кримінальній справі обходиться вінничанам у суму, не менше 1200-1500 доларів США.