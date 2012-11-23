Невідомі в масках напали на автозаправку

У місті Козятин о пів на дванадцяту годину ночі двоє чоловіків у масках хотіли пограбувати автозаправну станцію, але почувши від оператора, що той натиснув тривожну кнопку сигналізації, одразу передумали і втекли.

Про це повідомило УДСО при УМВС України у Вінницькій області.

На пульт централізованого спостереження Державної служби охорони надійшов сигнал «Тривога» з охоронюваної АЗС, що знаходиться у місті Козятині Вінницької області. Отримавши сигнал, черговий пульту негайно передав інформацію найближчому до місця події наряду групи затримання. Наряд відреагував миттєво і через лічені хвилини прибув на місце виклику.

На місці події працівники ДСО встановили, що до приміщення оператора заправки увійшло двоє невідомих чоловіків у масках із предметом, схожим на обріз, зробили постріл угору й почали вимагати гроші.

- Як тільки я побачив, що двері відкривають люди в масках, то одразу відчув небезпеку і натиснув на тривожну кнопку сигналізації, а сам сховався у підсобному приміщені, - розповів працівник АЗС.

Невідомі зробили постріл вгору і почали вимагати гроші, а дізнавшись, що на заправку невдовзі приїде наряд Державної служби охорони, відразу зникли з місця події.

Отримавши прикмети зловмисників, працівники ДСО негайно почали обстеження прилеглої до АЗС території, але за зловмисниками і слід прохолов. Однак більш важливо, що вдалося запобігти трагедії і насамперед тому, що нападники зрозуміли - до них їде озброєна міліцейська охорона.

На місце події також було викликано працівників слідчо-оперативної групи Козятинського райвідділу УМВС України у Вінницькій області, які продовжили пошуки підозрюваних.