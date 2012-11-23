Трирічний хлопчик напився відбілювача
12:00, 23 листопада 2012Вінниця
2 0
Попік стравохід
22 листопада о 19:15 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 міста Вінниці від чергового лікаря швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що хлопчик віком близько трьох років випадково ковтнув відбілювача.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Дитину терміново доправили в торокальне відділення обласної дитячої лікарні. Як встановили медики постраждалий отримав опік стравоходу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter