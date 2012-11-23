Трирічний хлопчик напився відбілювача

12:00, 23 листопада 2012
Вінниця
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Попік стравохід

22 листопада о 19:15 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 міста Вінниці від чергового лікаря швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що хлопчик віком близько трьох років випадково ковтнув відбілювача.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Дитину терміново доправили в торокальне відділення обласної дитячої лікарні. Як встановили медики постраждалий отримав опік стравоходу.

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