Вінницькі стрільці – треті на чемпіонаті України

У Львові з 17 про 22 листопада проходив чемпіонат України з кульової стрільби серед спортсменів 1994 р.н. та молодших. Збірна Вінниччини, яку відрядило на це змагання спортуправління ОДА, виборола третє загальнокомандне місце серед збірних 24-х регіонів.

В особистому заліку наші стрільці здобули 9 золотих, 6 срібних і 2 бронзових нагороди. Абсолютною чемпіонкою у стрільбі з гвинтівки стала майстер спорту міжнародного класу Світлана Огер, яка також виборола золоті нагороди в трьох різних вправах.

В командному заліку серед дівчат Світлана Огер разом зі Інною Кащук і Оленою Лісниковою також виявилась першою – у стрільбі і з пневматичної, і з малокаліберної гвинтівки.

Підготував команду до змагань тренер збірної Вінниччини з кульової стрільби Віктор Щерба.