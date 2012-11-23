Вінничани зароблять на луганських дорогах 170 мільйонів

Служба автомобільних доріг у Луганській області 20 листопада за результатами тендеру уклала низку угод на реконструкцію автомобільної дороги державного значення М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине вартістю 245,53 млн. грн.

Про це повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Реконструювати повинні 8,4 км дороги, тобто один кілометр в середньому обійдеться у 29 млн грн. Завершити роботи повинні до кінця наступного року.

Дві третини виділеної суми – 170,68 млн. грн. – освоять вінничани, - ПАТ «Південьзахідшляхбуд».

За останні чотири роки «Південьзахідшляхбуд» отримало державні підряди на ремонт доріг вартістю 2,42 млрд грн.