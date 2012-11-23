Боксер Козарук до медалі на студентському ЧС не дотягнув
13:00, 23 листопада 2012Вінниця
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Розділив 5–8 місця
У Баку (Азербайджан) проходив чемпіонат світу з боксу серед студентів. Вінниччину на цьому змаганні представляв майстер спорту міжнародного класу Денис Козарук, вихованець клубу “Ліга “Олімпійські резерви”. Він виступав у легкій ваговій категорії 49 кг.
На жаль, наш спортсмен трохи не дотягнув до медалі. Він розділив 5-8 місця.
Підготували Дениса до змагань заслужений тренер України Віктор Січкарук і Сергій Глущенко.
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