Боксер Козарук до медалі на студентському ЧС не дотягнув

У Баку (Азербайджан) проходив чемпіонат світу з боксу серед студентів. Вінниччину на цьому змаганні представляв майстер спорту міжнародного класу Денис Козарук, вихованець клубу “Ліга “Олімпійські резерви”. Він виступав у легкій ваговій категорії 49 кг.

На жаль, наш спортсмен трохи не дотягнув до медалі. Він розділив 5-8 місця.

Підготували Дениса до змагань заслужений тренер України Віктор Січкарук і Сергій Глущенко.